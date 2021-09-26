Температура повітря майже по всій країні коливатиметься в межах +13...+18 градусів. найтепліше буде на Закарпатті.
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Прогноз погоди в регіонах
Найпрохолодніше 27 вересня буде на Півночі, Сході та в Центрі. Там повітря розігріється до +13...+16 градусів. Значно тепліше буде на Півдні – +16...+19 градусів.
У західних областях температура повітря становитиме здебільшого +14...+18, однак на Закарпатті стовпчики термометра піднімуться до +20...+22.
В столиці буде прохолодно – +13...+15, однак без опадів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, таку погоду в Україну приніс антициклон.
Погода в містах
Ужгород – +20...+22
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +14...+16
Житомир – +14...+16
Вінниця – +14...+16
Одеса – +17...+19
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +16...+18
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +13...+15
Київ – +13...+15
Прогноз погоди в Україні на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру