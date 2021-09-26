Температура воздуха почти по всей стране будет колебаться в пределах +13...+18 градусов. теплее всего будет на Закарпатье.
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Прогноз погоды в регионах
Прохладнее всего 27 сентября будет на севере, востоке и в центре. Там воздух разогреется до +13...+16 градусов. Значительно теплее будет на юге – +16...+19 градусов.
В западных областях температура воздуха составит в основном +14...+18, однако на Закарпатье столбики термометра поднимутся до +20...+22.
В столице будет прохладно – +13...+15, однако без осадков.
По словам синоптика Натальи Диденко, такую погоду в Украину принес антициклон.
Погода в городах
Ужгород – +20...+22
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +15...+17
Ровно – + 14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +14...+16
Одесса – + 17...+19
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – + 13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +13...+15
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – + 14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +13...+15
Киев – + 13...+15
Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Карта Укргидрометцентра