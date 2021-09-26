Температура воздуха почти по всей стране будет колебаться в пределах +13...+18 градусов. теплее всего будет на Закарпатье.

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Прогноз погоды в регионах

Прохладнее всего 27 сентября будет на севере, востоке и в центре. Там воздух разогреется до +13...+16 градусов. Значительно теплее будет на юге – +16...+19 градусов.

В западных областях температура воздуха составит в основном +14...+18, однако на Закарпатье столбики термометра поднимутся до +20...+22.

В столице будет прохладно – +13...+15, однако без осадков.

По словам синоптика Натальи Диденко, такую погоду в Украину принес антициклон.

Погода в городах

Ужгород – +20...+22

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +15...+17

Ровно – + 14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – + 17...+19

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – + 14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – + 13...+15

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября / Карта Укргидрометцентра