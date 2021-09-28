На остальной территории страны, в частности в северо-восточных и центральных областях будет до 0...-5 градусов. Предупреждают о значительном похолодании и на Киевщине.

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В Украину придут заморозки: где ожидать похолодания

Ночью 30 сентября и в течение 1 – 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидают заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе до 0...-5 градусов,

– сообщили в ГСЧС.

Прогнозируют І уровень опасности, то есть желтый. В частности, синоптики предупреждают о заморозках 30 сентября на:

Черниговщине;

Сумщине;

Луганщине.

Кроме того, в северо-восточных областях прогнозируют заморозки даже в воздухе – до 0...-3 градусов. Там спасатели предупреждают о ІІ уровне опасности, то есть оранжевом.

В Киевской области ночью 30 сентября и 1 – 3 октября ожидают заморозки на поверхности почвы до 0...-5 градусов и кое-где и в воздухе – до 0...-2 градусов,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили о 1 уровне опасности, то есть желтом.

Коротко о похолодании в Украине