Безкоштовні квитки та знижки в закладах: у Трускавці запровадили картку мандрівника

У Трускавці туристи тепер мають можливість придбати Truskavets city card. Картка дає низку переваг, зокрема безкоштовні квитки у музеї та знижки у ресторанах і лікувальних закладах.

Власники карток можуть отримати знижки від 10 до 15%. Однак коштує вона зовсім недорого.

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У Трускавці запровадили "квиток мандрівника"

Керівниця управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака розповіла, що картки такого типу – популярна практика у туристичних містах. Зокрема, вони є у Барселоні, Римі, Відні, Стамбулі, Львові, Києві, Дніпрі, а тепер – й в Трускавці.

Ця практика дозволяє гостям відвідати більшу кількість цікавих локацій і водночас отримати приємний бонус – знижки чи безкоштовні послуги,

– додала посадовиця.

Наразі карткою мандрівника скористались вже понад 50 людей. Представниця Трускавецького інформаційно-курортного центру Галина Клепач зазначила, що кількість закладів, які надають знижки власникам карток, продовжує зростати.

"До Truskavets city card продовжують приєднуватись заклади гостинності. Зараз загалом маємо 10 закладів і послуг. Надалі ж будемо розширювати їхню кількість і спектр", – розповіла Клепач.

Туристи можуть придбати "квиток мандрівника" в офісі Трускавецького інформаційно-курортного центру на вулиці Бориславській, 1. Його ціна становить лише 100 гривень.

З карткою можна безкоштовно піти у музеї:

Музей історії міста (вілла Саріуш на майдані Січових Стрільців, 2);

Художній музей Михайла Біласа (вілла Гопляна на майдані Кобзаря, 3).

Які заклади дають знижки власникам Truskavets city card:

Послуги центру здоров'я "Стрекоза" – 10%;

Японський лікувальний масаж ЮмейХо (Yumeiho) – 15%;

Театралізована екскурсія "Легенди давнього курорту" – 15%;

Ресторан "Дольче Віта" – 10%;

Ресторан "На горизонті" – 10%;

Ресторан "М’ясник" – 10%;

Кафе Confiserie – 10%;

Ресторан "Дворик Лева" – 10%.



У Трускавці запровадили туристичну картку / Фото ЛОДА