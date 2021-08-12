Безкоштовні квитки та знижки в закладах: у Трускавці запровадили картку мандрівника
Джерело:ЛОДА
У Трускавці туристи тепер мають можливість придбати Truskavets city card. Картка дає низку переваг, зокрема безкоштовні квитки у музеї та знижки у ресторанах і лікувальних закладах.
Власники карток можуть отримати знижки від 10 до 15%. Однак коштує вона зовсім недорого.
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У Трускавці запровадили "квиток мандрівника"
Керівниця управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака розповіла, що картки такого типу – популярна практика у туристичних містах. Зокрема, вони є у Барселоні, Римі, Відні, Стамбулі, Львові, Києві, Дніпрі, а тепер – й в Трускавці.
Ця практика дозволяє гостям відвідати більшу кількість цікавих локацій і водночас отримати приємний бонус – знижки чи безкоштовні послуги,
– додала посадовиця.
Наразі карткою мандрівника скористались вже понад 50 людей. Представниця Трускавецького інформаційно-курортного центру Галина Клепач зазначила, що кількість закладів, які надають знижки власникам карток, продовжує зростати.
"До Truskavets city card продовжують приєднуватись заклади гостинності. Зараз загалом маємо 10 закладів і послуг. Надалі ж будемо розширювати їхню кількість і спектр", – розповіла Клепач.
Туристи можуть придбати "квиток мандрівника" в офісі Трускавецького інформаційно-курортного центру на вулиці Бориславській, 1. Його ціна становить лише 100 гривень.
З карткою можна безкоштовно піти у музеї:
- Музей історії міста (вілла Саріуш на майдані Січових Стрільців, 2);
- Художній музей Михайла Біласа (вілла Гопляна на майдані Кобзаря, 3).
Які заклади дають знижки власникам Truskavets city card:
- Послуги центру здоров'я "Стрекоза" – 10%;
- Японський лікувальний масаж ЮмейХо (Yumeiho) – 15%;
- Театралізована екскурсія "Легенди давнього курорту" – 15%;
- Ресторан "Дольче Віта" – 10%;
- Ресторан "На горизонті" – 10%;
- Ресторан "М’ясник" – 10%;
- Кафе Confiserie – 10%;
- Ресторан "Дворик Лева" – 10%.
У Трускавці запровадили туристичну картку / Фото ЛОДА