Держатели карт могут получить скидки от 10 до 15%. И стоит она совсем недорого.

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В Трускавце ввели "билет путешественника"

Руководитель управления туризма и курортов Львовской облгосадминистрации Наталья Табака рассказала, что карты такого типа – популярная практика в туристических городах. В частности, они есть в Барселоне, Риме, Вене, Стамбуле, Львове, Киеве, Днепре, а теперь – и в Трускавце.

Эта практика позволяет гостям посетить большее количество интересных локаций и одновременно получить приятный бонус – скидки или бесплатные услуги,

– добавила посадовиця.

Сейчас карточкой путешественника воспользовались уже более 50 человек.

Представительница Трускавецкого информационно-курортного центра Галина Клепач отметила, что количество заведений, которые предоставляют скидки держателям карт, продолжает расти.

"К Truskavets city card продолжают присоединяться заведения гостеприимства. Сейчас всего 10 заведений и услуг. В дальнейшем же будем расширять их количество и спектр", – рассказала Клепач.

Туристы могут приобрести "билет путешественника" в офисе Трускавецкого информационно-курортного центра на улице Бориславской, 1. Его цена составляет всего 100 гривен.

С картой можно бесплатно пойти в музеи:

Музей истории города (Вилла Сариуш на площади Сечевых Стрельцов, 2);

Художественный музей Михаила Биласа (вилла Гопляна на площади Кобзаря, 3).

Какие заведения дают скидки владельцам Truskavets city card:

Услуги центра здоровья "Стрекоза" – 10%;

Японский лечебный массаж ЮмейХо (Yumeiho) – 15%;

Театрализованная экскурсия "Легенды древнего курорта" – 15%;

Ресторан "Дольче Вита" – 10%;

Ресторан "На горизонте" – 10%;

Ресторан "Мясник" – 10%;

Кафе Confiserie – 10%;

Ресторан "Дворик Льва" – 10%.



В Трускавце ввели туристическую карточку / Фото ЛОГА