Били й силоміць утримували: у Львові судитимуть працівників "реабілітаційних центрів"

30 серпня 2021 , 13:10
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові судитимуть учасників злочинної організації, які незаконно утримували та били людей у так званих реабілітаційних центрах. Родичі постраждалих щомісячно платили зловмисникам за таке "лікування".

Зловмисників затримали ще 24 березня. Їм загрожує до 12 років у в'язниці.

До теми Біля Львова в "реабілітаційному центрі" примусово утримували людей: фото

Зловмисники силоміць утримували десятки пацієнтів

  • Учасники злочинної групи організували "реабілітаційні центри" у Львівській та Івано-Франківській областях.
  • Там вони незаконно утримували кілька десятків пацієнтів з алкогольною та наркотичною залежністю.
  • Оскільки деякі з них не бажали добровільно "лікуватися", зловмисники силоміць змушували їх працювати та всіляко карали.
  • Вони застосовували психологічне та фізичне насильство за будь-які порушення так званих "правил перебування у центрі".
  • Окрім цього, деяких "пацієнтів" помістили у заклади примусово – їх привезли туди силоміць.
  • Родичі щомісячно платили від 8 до 12 тисяч гривень за їхнє "лікування".
  • У "пацієнтів" вилучали мобільні телефони, а за спроби самовільно залишити передбачались покарання.


Зловмисники незаконно утримували десятки людей / Фото поліції Львівщини

Невдовзі зловмисників судитимуть

Правоохоронці 24 березня затримали зловмисників. Слідчі відкрили кримінальні провадження за 2 статтями Кримінального кодексу:

  • Незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
  • Створення та керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо 10 підозрюваних, жителів різних регіонів України, скерували на розгляд суду. Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченим, – до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

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Поліція затримала працівників "реабілітаційних центрів" / Фото поліції Львівщини


Зловмисникам загрожує в'язниця / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів