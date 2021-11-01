Біля львівського Парку культури вандали розтрощили зупинку: фото з місця події

У Львові невідомі розтрощили зупинку громадського транспорту біля Парку культури. Невдовзі її обіцяють відремонтувати.

Парк розміщений на вулиці Вітовського. Вандали розбили скло і наразі воно ще досі лежить за зупинкою.

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Біля Парку культури розтрощили зупинку

Львів'яни 1 листопада помітили розтрощену зупинку на вулиці Вітовського, біля Парку культури. Невідомі розбили скло, а також повалили урну. Хто і навіщо це зробив, наразі невідомо.

Спеціаліст відділу комунального господарства Галицької райадміністрації Тарас Ковальський розповів, що цієї зупинки немає на балансі адміністрації. Однак підприємство, яке за неї відповідає, обіцяють невдовзі повідомити про цей інцидент. Тож, цілком ймовірно, що зупинку скоро відремонтують.



Біля Парку культури розтрощили зупинку / Фото 032.ua



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