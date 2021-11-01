Парк расположен на улице Витовского. Вандалы разбили стекло и сейчас оно до сих пор лежит за остановкой.

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Возле Парка культуры разбили остановку

Львовяне 1 ноября заметили разбитую остановку на улице Витовского, возле Парка культуры. Неизвестные разбили стекло, а также повалили урну. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

Специалист отдела коммунального хозяйства Галицкой райадминистрации Тарас Ковальский рассказал, что этой остановки нет на балансе администрации. Однако предприятие, которое за нее отвечает, обещают вскоре сообщить об этом инциденте. Поэтому, вполне вероятно, что остановку скоро отремонтируют.



Возле Парка культуры разбили остановку / Фото 032.ua



Также вандалы повалили урну / Фото 032.ua