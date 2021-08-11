Біля Львова нацгвардієць викрав авто, щоб поїхати додому на Тернопільщину
11 серпня 2021 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:ZAXID.NET
Старший солдат військової частини Нацгвардії викрав у Сокільниках автомобіль. Його затримали дорогою до Тернополя.
Інцидент трапився наприкінці липня. Військовослужбовцю загрожує в'язниця.
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Нацгвардієць вкрав авто
- В ухвалі суду мовиться, що солдат-контрактник викрав авто 29 липня.
- Він служив у військовій частині 4114 Нацгвардії, що на вулиці Стрийській у Львові.
- У той день на вулиці Шевченка у Сокільниках чоловік побачив припаркований Ford Sierra.
- Його власник залишив ключ у замку запалювання.
- Нацгвардієць хотів поїхати до себе додому на Тернопільщину, тож вирішив викрасти чуже авто.
Правоохоронці затримали чоловіка
Поліція оперативно затримала нацгвардійця на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Наступного дня йому оголосили про підозру у викраденні автомобіля.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід – його відпустили під особисте зобов'язання. За викрадення автівки нацгвардійцеві загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.
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