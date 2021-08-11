Біля Львова нацгвардієць викрав авто, щоб поїхати додому на Тернопільщину

Старший солдат військової частини Нацгвардії викрав у Сокільниках автомобіль. Його затримали дорогою до Тернополя.

Інцидент трапився наприкінці липня. Військовослужбовцю загрожує в'язниця.

Цікаво Одесит привласнив Tesla товариша: позичив і перефарбував

Нацгвардієць вкрав авто

В ухвалі суду мовиться, що солдат-контрактник викрав авто 29 липня.

Він служив у військовій частині 4114 Нацгвардії, що на вулиці Стрийській у Львові.

У той день на вулиці Шевченка у Сокільниках чоловік побачив припаркований Ford Sierra.

Його власник залишив ключ у замку запалювання.

Нацгвардієць хотів поїхати до себе додому на Тернопільщину, тож вирішив викрасти чуже авто.

Правоохоронці затримали чоловіка

Поліція оперативно затримала нацгвардійця на трасі Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Наступного дня йому оголосили про підозру у викраденні автомобіля.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід – його відпустили під особисте зобов'язання. За викрадення автівки нацгвардійцеві загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Зауважте Ніхто й не помітив: у Львові рецидивіст посеред білого дня пограбував авто – фото