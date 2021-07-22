Виявилось, що затриманого вже притягали до кримінальної відповідальності. Цього разу йому також загрожує в'язниця.
До теми У Києві жінка з іграшковим пістолетом пограбувала "Укрсиббанк": взяла навіть заручницю
Чоловік пограбував авто серед білого дня
- Правоохоронцям 20 липня надійшло повідомлення від львів'янина.
- Чоловік розповів, що він припаркував своє авто на вулиці Драгана.
- Повернувшись, він побачив, що його пограбували.
- Зловмисник розбив скло та забрав сумку з документами та грошима.
- На місце події негайно виїхали правоохоронці.
- Вони встановили, що автівку пограбували у проміжку між 16:00 та 18:00.
- Протягом 2 годин поліцейські розшукали зловмисника.
- Ним виявився неодноразово судимий 41-річний львів'янин.
Чоловік пограбував авто / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує в'язниця
Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
Цікаво Іноземець пограбував продавчиню кіоску в Одесі: налетів із ножем – відео
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини