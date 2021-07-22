Виявилось, що затриманого вже притягали до кримінальної відповідальності. Цього разу йому також загрожує в'язниця.

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Чоловік пограбував авто серед білого дня

  • Правоохоронцям 20 липня надійшло повідомлення від львів'янина.
  • Чоловік розповів, що він припаркував своє авто на вулиці Драгана.
  • Повернувшись, він побачив, що його пограбували.
  • Зловмисник розбив скло та забрав сумку з документами та грошима.
  • На місце події негайно виїхали правоохоронці.
  • Вони встановили, що автівку пограбували у проміжку між 16:00 та 18:00.
  • Протягом 2 годин поліцейські розшукали зловмисника.
  • Ним виявився неодноразово судимий 41-річний львів'янин.


Чоловік пограбував авто / Фото поліції Львівщини

Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

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Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини