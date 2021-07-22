Оказалось, что задержанного уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз ему также грозит тюрьма.

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Мужчина ограбил авто средь бела дня

  • Правоохранителям 20 июля поступило сообщение от львовянина.
  • Мужчина рассказал, что он припарковал свое авто на улице Драгана.
  • Вернувшись, он увидел, что его ограбили.
  • Злоумышленник разбил стекло и забрал сумку с документами и деньгами.
  • На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
  • Они установили, что машину ограбили в промежутке между 16:00 и 18:00.
  • В течение 2 часов полицейские разыскали злоумышленника.
  • Им оказался неоднократно судимый 41-летний львовянин.


Мужчина ограбил авто / Фото полиции Львовской области

Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители задержали злоумышленника. Следователи открыли уголовное производство за кражу. Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 6 лет в тюрьме.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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​Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области