Бракує пів мільярда гривень: Львову не вистачить обіцяних урядом грошей на опалювальний сезон

Нещодавно уряд, місцева влада та "Нафтогаз" домовились не підвищувати ціну на газ для населення. Однак теплопостачальні підприємства купуватимуть блакитне паливо за новими тарифами. Щоб компенсувати цю різницю, Львову потрібно пів мільярда гривень.

Під час "години запитань до міського голови" мер Львова Андрій Садовий зауважив, що тарифи на тепло для населення цьогоріч не зростатимуть. Однак через це на місто чекають додаткові видатки.

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Львову бракує 500 мільйонів гривень

Між Кабінетом Міністрів, Асоціацією міст, палатою громад та НАК "Нафтогаз" були непрості дискусії щодо підняття ціни на газ. В результаті обговорень домовилися, що тарифи в Україні на тепло не змінюватимуться. Населення купуватиме газ за стабільною ціною.

Було 2 варіанти. Перший – міста підіймають ціну на тепло вдвічі, і ми б сьогодні мали зовсім інші пікети по всіх містах України. Це було б використано ворогом-агресором. Тому другий варіант: усі домовились, що ціни для населення не підійматимуть,

– зауважив Садовий.

Однак цей варіант вимагає додаткових видатків з місцевого бюджету. Для теплопостачальних підприємств ціна на блакитне паливо зросте. Тож, щоб якось компенсувати цю різницю, держава збільшила для міст податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на 4%. Проте, за словами Садового, це не покриє усіх видатків, які можуть становити до 500 мільйонів гривень.

"Уряд погодився збільшити ПДФО для міст на 4% з 2022 року. Зараз ми цю цифру прораховуємо, але вона не покриє видатків – мінус може бути до 500 мільйонів гривень", – додав міський голова.

За його словами, уряд готовий переформатувати питання Державного фонду регіонального розвитку-2022 (ДФРР), щоб ці гроші виділялись і містом, і областю.

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Львів виділить 200 мільйонів гривень на дофінансування

Садовий зазначив, що важливо профінансувати розробку проєктів, щоб наступного року Львів отримав від держави 300 – 500 мільйонів гривень на підтримку проєктів з ДФРР.

"Цього року ми витратимо 200 мільйонів гривень на дофінансування наших теплопостачальних підприємств. Ситуація надскладна", – додав мер.

Садовий зауважив, що в тарифі врахована зарплата 5 тисяч гривень. Однак працівникам львівських теплопостачальних підприємств платять більше.

"Загалом те, що робиться з ціною на газ, – це безлад, якого не було за останні десятиліття", – зазначив міський голова.

Він також додав, що місто планує переглянути політику підтримки ОСББ в частині "теплих" кредитів. За словами Садового, важливо робити це цілими дворами й такі проєкти потрібно підтримувати у першу чергу.