За словами Садового, він впродовж останніх 2 тижнів вже тричі їздив до Києва щодо питання тарифів. Врешті вдалось досягти консенсусу.

До теми Тарифи не підвищуватимуть: уряд, "Нафтогаз" та Асоціація міст України підписали меморандум

Тарифи на опалення не зростатимуть

Садовий 30 вересня взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Він розповів, що тарифи на тепло для населення не зміняться.

Між Кабінетом Міністрів, Асоціацією міст, палатою громад, НАК "Нафтогаз" були непрості дискусії. В кінцевому випадку домовилися, що тарифи в Україні на тепло не змінюються. Є стабільна ціна на газ для населення,

– зауважив міський голова.

Однак для теплопостачальних підприємств ціна на газ зросте. Натомість держава передбачає компенсаторний механізм – на 4% збільшиться надходження до місцевих бюджетів від податку з доходів громадян.

"Також домовилися, що НАК "Нафтогаз" не буде мати права безакцептно забирати кошти з рахунків теплопостачальних підприємств, хоча таке бажання у них було. Отож, маємо такий певний консенсус", – додав мер.

На думку Садового, в майбутньому держава активніше дослуховуватиметься до позиції міст, і тоді "порядку буде набагато більше".

Садовий розповів про тарифи на тепло: відео