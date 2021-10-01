По словам Садового, он на протяжении последних 2 недель уже трижды ездил в Киев по вопросу тарифов. Наконец удалось достичь консенсуса.

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Тарифы на отопление не будут расти

Садовый 30 сентября принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Он рассказал, что тарифы на тепло для населения не изменятся.

Между Кабинетом Министров, Ассоциацией городов, палатой общин, НАК "Нафтогаз" были непростые дискуссии. В конечном случае договорились, что тарифы в Украине на тепло не меняются. Есть стабильная цена на газ для населения,

– отметил городской глава.

Однако для теплоснабжающих предприятий цена на газ вырастет. В то же время государство предусматривает компенсаторный механизм – на 4% увеличится поступление в местные бюджеты от налога с доходов граждан.

"Также договорились, что НАК "Нафтогаз" не будет иметь права безакцептно забирать средства со счетов теплоснабжающих предприятий, хотя такое желание у них было. Итак, имеем такой определенный консенсус", – добавил мэр.

По мнению Садового, в будущем государство будет активнее прислушиваться к позиции городов, и тогда "порядка будет гораздо больше".

Садовый рассказал о тарифах на тепло: видео