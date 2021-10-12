Будемо у червоній зоні, – головний медик Львівщини розповів, як працюватимуть школи

Кількість хворих на коронавірус зростає з кожним днем. Головний медик Львівщини Орест Чемерис, розповів, за яких умов працюватимуть школи, якщо область перейде у червону карантинну зону.

Львівська комісія з питань ТЕБ та НС 8 жовтня рекомендувала школам міста перейти на дистанційне навчання. Відвідувати освітні заклади можуть лише учні 1 – 4 класів.

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Львівщина невдовзі може потрапити до червоної зони

На Львівщині з 1150 шкіл близько тисячі працюють у звичайному очному режимі. Там провакцинувались 80% і більше працівників. Деякі освітні заклади вже наближаються до позначки у 100% провакцинованих. Однак, у якому форматі школи області працюватимуть вже з 18 жовтня, точно не відомо. Цілком ймовірно, що Львівщина потрапить у червону карантинну зону.

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис зауважив, що для звичної роботи у червоній зоні школам необхідно, щоб усі працівники зробили щеплення проти коронавірусу.

У червоній зоні зможуть працювати ті навчальні заклади, де провакциновано 100% вчителів,

– зауважив Чемерис.

Після уточнення журналіста, що наразі область поки не перебуває у червоній зоні, посадовець відповів коротко: "Будемо". За словами головного освітянина Львівщини Олега Паски, як працюватимуть школи з наступного тижня, стане відомо після рішення обласної комісії ТЕБ і НС. Попередньо, засідання відбудеться 13 жовтня.

За словами Ореста Чемериса, спочатку проведуть засідання державної комісії ТЕБ і НС. На ньому вирішать зонування та обмеження в країні. Після цього засідатиме обласна комісія. Однак навіть, якщо Львівщина залишиться у помаранчевій зоні, в області можуть ввести додаткові обмеження.



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Освітяни Львівщини активно вакцинуються

Найкраще в області вакцинуються вчителі у Яворівському, Стрийському та Золочівському районах. Щеплення проти коронавірусу отримали понад 80% освітян.

Найгірша ситуація у Дрогобицькому районі. Однак навіть там середній показник вакцинації щодо вчителів становить 80%.

Працівники дошкільних закладів вакцинуються менш активно. Показник щеплених становить приблизно 60%.

Прикметно, що за минулий тиждень рівень вакцинації освітян на Львівщині зріс на 20%.

Лабораторні центри Львова та області 11 жовтня провели 1796 ПЛР-тестів. 978 з них виявились позитивними, зокрема, 550 – тести львів'ян.



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