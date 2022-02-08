Через масове отруєння відвідувачів суд покарав власника ресторану біля Львова
Джерело:ZAXID.NET
Торік у ресторані "Панський книш" трапилося масове отруєння відвідувачів. Суд вирішив оштрафувати власника закладу.
Ресторан розташований у Куликові, приблизно за 19 кілометрів від Львова. Понад 20 людей після святкування потрапили у лікарню.
До теми Сальмонельоз підхопили 16 людей: на Львівщині власнику ресторану повідомили про підозру
Суд оштрафував власника ресторану
На початку липня 2021 року у ресторані "Панський книш" відбулися кілька бенкетів. Після святкувань отруїлися 24 людини. У 16 з них діагностували сальмонельоз.
Під час перевірки ресторану фахівці виявили продукти без документів, зокрема свинину та курятину. Також в закладі були порушені технології приготування страв, а персонал не пройшов гігієнічне навчання. Окрім цього, в ресторані не було умивальників для миття рук працівників, умов для обробки яєць та термометрів у холодильниках.
Наприкінці січня 2022 року власнику ресторану Володимиру Кукуріці повідомили про підозру в порушенні санітарних норм. У вироку суду мовиться, що він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.
Суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула її затвердив. Власника ресторану визнали винним. Чоловікові призначили мінімальне покарання, передбачене статтею про порушення санітарних норм, – 17 тисяч гривень штрафу.
Коротко про отруєння в ресторані "Панський книш"
- До Львівської обласної інфекційної лікарні у липні 2021 року госпіталізували 21 гостя ресторану "Панський Книш". Ще троє відвідувачів лікувалися амбулаторно.
- Усі постраждалі відвідували святкування у цьому закладі 4 липня та їли 3 спільні страви.
- Медики діагностували у більшості пацієнтів сальмонельоз.
- Після цього інциденту ЛОДА заборонила усім закладам харчування готувати страви, які швидко псуються через спеку, зокрема салати з майонезом та сметаною та заварні тістечка.
- Під час перевірки ресторану фахівці виявили низку суттєвих порушень – продукти без документів, порушення технології приготування страв, відсутнє маркування на виробничих столах тощо.
- Тоді заклад зачинили на 10 днів, а керівництво зобов'язали ліквідувати порушення.