Через масове отруєння відвідувачів суд покарав власника ресторану біля Львова

Торік у ресторані "Панський книш" трапилося масове отруєння відвідувачів. Суд вирішив оштрафувати власника закладу.

Ресторан розташований у Куликові, приблизно за 19 кілометрів від Львова. Понад 20 людей після святкування потрапили у лікарню.

До теми Сальмонельоз підхопили 16 людей: на Львівщині власнику ресторану повідомили про підозру

Суд оштрафував власника ресторану

На початку липня 2021 року у ресторані "Панський книш" відбулися кілька бенкетів. Після святкувань отруїлися 24 людини. У 16 з них діагностували сальмонельоз.

Під час перевірки ресторану фахівці виявили продукти без документів, зокрема свинину та курятину. Також в закладі були порушені технології приготування страв, а персонал не пройшов гігієнічне навчання. Окрім цього, в ресторані не було умивальників для миття рук працівників, умов для обробки яєць та термометрів у холодильниках.

Наприкінці січня 2022 року власнику ресторану Володимиру Кукуріці повідомили про підозру в порушенні санітарних норм. У вироку суду мовиться, що він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Жовківського райсуду Володимир Мікула її затвердив. Власника ресторану визнали винним. Чоловікові призначили мінімальне покарання, передбачене статтею про порушення санітарних норм, – 17 тисяч гривень штрафу.

Коротко про отруєння в ресторані "Панський книш"