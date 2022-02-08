Ресторан расположен в Куликове, примерно в 19 километрах от Львова. Более 20 человек после празднования попали в больницу.
К теме Сальмонеллез подхватили 16 человек: во Львовской области владельцу ресторана сообщили о подозрении
Суд оштрафовал владельца ресторана
В начале июля 2021 года в ресторане "Панский кныш" состоялось несколько пиршеств. После празднований отравились 24 человека. У 16 из них диагностировали сальмонеллез.
Во время проверки ресторана специалисты обнаружили продукты без документов, включая свинину и курятину. Также в заведении были нарушены технологии приготовления блюд, а персонал не прошел гигиеническое обучение. Кроме того, в ресторане не было умывальников для мытья рук работников, условий для обработки яиц и термометров в холодильниках.
В конце января 2022 года владельцу ресторана Владимиру Кукурице сообщили о подозрении в нарушении санитарных норм. В приговоре суда говорится, что он заключил соглашение с прокурором о признании виновности.
Судья Жовковского райсуда Владимир Микула ее утвердил. Владельца ресторана сочли виновным. Мужчине назначили минимальное наказание, предусмотренное статьей о нарушении санитарных норм – 17 тысяч гривен штрафа.
Кратко об отравлении в ресторане "Панский кныш"
- Во Львовскую областную инфекционную больницу в июле 2021 года госпитализировали 21 гостя ресторана "Панский Кныш". Еще трое посетителей лечились амбулаторно.
- Все пострадавшие посещали празднование в этом заведении 4 июля и ели 3 общих блюда.
- Медики диагностировали у большинства пациентов сальмонеллез.
- После этого инцидента ЛОГА запретила всем заведениям питания готовить блюда, которые быстро портятся из-за жары, в частности салаты с майонезом и сметаной и заварные пирожные.
- Во время проверки ресторана специалисты обнаружили ряд существенных нарушений – продукты без документов, нарушение технологии приготовления блюд, отсутствует маркировка на производственных столах и т.д.
- Тогда заведение было закрыто на 10 дней, а руководство обязали ликвидировать нарушения.