Среди пострадавших были и дети. Всего в больницу попал 21 человек.

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Владельцу ресторана объявили подозрение

По данным следствия, владелец ресторана "Панский кныш" является физическим лицом предпринимателем. Его заведение расположено примерно в 19 километрах от Львова, в Куликове.

В июле 2021 года он организовал проведение банкета, во время которого допустил грубые нарушения санитарных правил работниками своего ресторана. В результате 16 посетителей заведения госпитализировали в областную инфекционную клиническую больницу с диагнозом "сальмонеллез".

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных болезней и отравлений, повлекших их распространение. Если вину владельца ресторана докажут в суде, ему грозит от 17 до 51 тысячи гривен штрафа, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения или лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Коротко об отравлении в ресторане "Панский кныш"