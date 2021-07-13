Під час засідання фахівці розглянули ситуацію, яка трапилася внаслідок масового захворювання на гостру кишкову інфекцію гостей ресторану у Куликові. Тоді до лікарів за допомогою звернулись 24 відвідувачі "Панського книша".

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У ресторані отруїлись 24 людини

Представники Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на засіданні комісії ТЕБ та НС розповіли, що упродовж 6 – 8 липня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 24 людини, серед яких були 8 дітей. В усіх пацієнтів був діагноз "гостра кишкова інфекція".

Постраждалі 4 липня були на різних святкуваннях в ресторані "Панський Книш", що розташований у Куликові на вулиці Шевченка, 12. Пацієнти перебували у стані середньої важкості. Наразі 10 людей вже виписали з лікарні, інших планують виписати сьогодні, 13 липня.

Після інциденту ресторан зачинили на 10 днів. Заклад отримав припис на ліквідацію недоліків. Якщо їх не усунуть, Держпродспоживслужба звернеться до суду для продовження обмеження щодо роботи ресторану. За рішенням комісії, масове отруєння у Куликові визначили як надзвичайну ситуацію об'єктового рівня.

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