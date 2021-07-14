У лікарню потрапив 21 постраждалий, а ще 3 людини лікувались амбулаторно. Серед пацієнтів були 8 дітей
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Пацієнти їли спільні страви
Відвідувачі ресторану "Панський Книш", що в Куликові, потрапили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. У них діагностували сальмонельоз. Станом на ранок 14 липня 10 пацієнтів вже виписали з медзакладу.
Заступниця начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Олена Улашина розповіла, що під час епідрозслідування фахівці встановили, що постраждалі їли у ресторані 3 спільні страви. Однак розслідування щодо цього масового отруєння ще триває. Справою також займається поліція.
Під час розслідування нам вдалося встановити, що всі постраждалі їли 3 спільні страви: з курятиною, яйцем і червоною рибою. Ймовірно, в котрійсь із них і була сальмонела,
– зазначила Улашина.
Вона додала, що не можна точно сказати, у котрій саме страві був небезпечний збудник, адже готової продукції під час епідрозслідування вже не було. Однак усю цю їжу приготували у ресторані.
Улашина зазначила, що власника ресторану оштрафують. Розмір штрафу поки невідомий. Наразі щодо цього проводять консультації з юристами. Проте, згідно з законодавством, мінімальний штраф на фізичну особу-підприємця – 6 мінімальних зарплат. Станом на 14 липня вона становить 6 тисяч гривень. Тобто власника ресторану можуть оштрафувати на 36 тисяч гривень.
До теми Масове отруєння у ресторані на Львівщині: серед постраждалих – 6 дітей
Коротко про масове отруєння у ресторані "Панський книш"
- До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 21 гостя ресторану "Панський Книш".
- Усі пацієнти харчувалися у закладі 4 липня.
- Ще троє відвідувачів лікувалися вдома.
- На лікарняне ліжко гостей ресторану вклав сальмонельоз.
- Після цього інциденту чиновники ЛОДА заборонили закладам громадського харчування готувати страви, які швидко псуються через спеку. Зокрема, мовиться про салати з майонезом та сметаною і заварні тістечка.
- Під час перевірки ресторану виявили низку суттєвих порушень – продукти без документів (свинина, курятина та овочі), порушення технології приготування страв, відсутнє маркування на виробничих столах тощо.
- Заклад зачинили на 10 днів, а керівництво зобов'язали ліквідувати порушення.