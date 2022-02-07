У Червонограді легковик злетів з мосту в річку: водій загинув на місці ДТП

У Червонограді 7 лютого сталася моторошна аварія – "ВАЗ 2104" з'їхав з мосту в річку. На жаль, 35-річний водій загинув.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Співробітники ДСНС витягнули авто з води.

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Легковик злетів з мосту

Моторошна ДТП сталася приблизно о 7:20 на вулиці Хмельницького у Червонограді. Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний одного з сіл району за кермом "ВАЗ 2104" не впорався з керуванням.

Авто злетіло з мосту в річку Солокія та перекинулось. Внаслідок аварії водій загинув на місці події.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції та ДСНС Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

У ДСНС Львівщини розповіли, що також отримали повідомлення про цю ДТП. На місце події негайно виїхали рятувальники. Вони за допомогою лебідки витягнули автомобіль на берег.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція стаття передбачає покарання – від 2 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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