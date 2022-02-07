На месте происшествия работали спасатели и правоохранители. Сотрудники ГСЧС вытащили авто из воды.

К теме Во Львове пьяная водительница внедорожника влетела в дом и сбежала

Легковушка слетела с моста

Жуткое ДТП произошло примерно в 7:20 на улице Хмельницкого в Червонограде. Правоохранители предварительно установили, что 35-летний одного из сел района за рулем "ВАЗ 2104" не справился с управлением.

Автомобиль слетел с моста в реку Солокия и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия.

Смотрите фото с места аварии / Фото полиции и ГСЧС Львовской области

Правоохранители проводят расследование

В ГСЧС Львовщины рассказали, что также получили сообщение об этом ДТП. На место происшествия немедленно выехали спасатели. Они с помощью лебедки вытащили автомобиль на берег.

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 2 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства аварии.

Зимой дороги становятся опаснее: смотрите сюжет 24 канала