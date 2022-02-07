В салоне автомобиля находился пассажир. Он также скрылся с места ДТП.

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Водитель влетела в дом

В Патрульной полиции Львовской области рассказали, что примерно в 22:30 на улице Ярослава Мудрого автомобиль SsangYong Rexton въехал в дом №7. В полицию позвонил очевидец.

По его словам, после аварии из машины вышли водитель и пассажир. Они побежали в направлении улицы Городоцкой.

Внедорожник въехал в дом / Фото патрульной полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

По словам очевидцев, пассажиром был муж водителя. Они оба были пьяными. Когда правоохранители прибыли на место вызова, их возле машины уже не было.

Патрульные опросили свидетелей и составили схему ДТП. Внедорожник забрали на арестплощадку. Сейчас правоохранители пытаются разыскать виновницу аварии.



Внедорожник влетел в дом во Львове / Фото полиции