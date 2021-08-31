Данська компанія інвестує у виробництво біотуалетів на Львівщині

Компанія "Он Сайт Компані ЮЕЙ", засновником якої є данський інвестор Scanvogn A/S, інвестує у виробництво біокабін та санітарних контейнерів у Городку. Його планують розпочати вже цьогоріч.

Готову продукцію експортуватимуть до Німеччини. До виробництва залучать 40 – 100 працівників.

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Данці інвестують у виробництво біотуалетів і сміттєвих баків

У Городку відбулася зустріч за участю керівників Scanvogn A/S Андерсом Хорнебо, ТОВ "Он Сайт Компані ЮЕЙ" Андрієм Сеником та ПП "Тектум-Буд" Володимиром Калапузяком. Під час неї голова Городоцької громади Володимир Ременяк задекларував готовність співпрацювати та сприяти інвесторам у проходженні дозвільних процедур. За його словами, Городоцька громада розташована територіально вигідно та динамічно розвивається. Окрім цього, тут живуть кваліфіковані працівники.

Ми зацікавлені у розвитку територій, тому запрошуємо інвесторів до злагодженого діалогу та співпраці,

– зазначив Ременяк.

За словами Хорнебо, виробництво планують розпочати у листопаді 2021 року. Біотуалети та санітарні контейнери експортуватимуть до Німеччини. До виробництва залучать від 40 до 100 працівників.



Данці інвестують у виробництво в Городку / Фото Городоцької територіальної громади

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Обсяг інвестицій не розголошують

Керівниця відділу економічного розвитку, інвестицій та МТД Городоцької міськради Ірина Точена у коментарі ZAXID.NET розповіла, що виробництво здійснюватимуть на базі нових виробничо-складських приміщень ПП "Тектум-Буд", що на вулиці Львівській при в’їзді в Городок.

"Наразі триває отримання дозвільних документів. Виробництво буде безпечним для зовнішнього середовища", – зазначила Точена.

Наразі невідомо, скільки саме компанія інвестує у виробництво біотуалетів та санітарних контейнерів у Городку. Цієї інформації поки не розголошують.

За даними YouControl, ТОВ "Он Сайт Компані ЮЕЙ" зареєстрували 3 місяці тому у Городку. Основний вид діяльності – виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Засновником фірми є данська компанія Scanvogn A/S, а кінцевим бенефіціарним власником – данець Андерсен Ельзе.

Данську компанію Scanvogn A/S заснували у 1995 році. Вона є одним з найбільших у Європі виробником закритих причепів та автокемперів.