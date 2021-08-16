Таку думку висловив аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун у коментарі для статті "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".

За його словами, українські компанії успішно адаптувалися до ситуації високих цін на світових ринках металу. Також вони постаралися з максимальною вигодою використовувати цей тренд.

Своєчасно виконані проєкти з модернізації, які дозволили нарощувати виробництво цьому також безперечно посприяли. Зокрема, аналітик нагадав про будівництво нової машини безперервного лиття заготовки та реконструкції стану 1700 на Маріупольському меткомбінаті (загальні інвестиції – 260 млн доларів). А також введення в дію секції №9 на збагачувальній фабриці Ferrexpo (інвестиції 100 млн доларів).