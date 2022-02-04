ДБР затримало посадовців Міноборони за махінації із землею неподалік Львова

Слідчі ДБР затримали 2 посадовців Міноборони. Їх підозрюють у махінаціях із землею на території військового містечка у Брюховичах.

На земельні ділянки вже наклали арешт. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, а оперативний супровід – СБУ.

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Посадовці змінили межі земельної ділянки

Слідчі ДБР викрили на махінаціях із землею начальника та інженера квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони у Львові. У 2016 році вони незаконно змінили межі земельної ділянки на території військового містечка у Брюховичах.

Через це 1,39 гектара землі міністерства перейшли у власність територіальної громади. Згодом ці ділянки, за рішенням селищної ради, передали в безоплатне користування громадянам, які потім їх перепродали.



ДБР затримало посадовців Міноборони / Фото ДБР

Посадовцям оголосили підозри

Посадовців обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою та пособництві у цьому. Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожуватиме до 10 років за ґратами.

Слідчі ДБР вже завершили проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере підозрюваним покарання.