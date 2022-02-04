На земельные участки уже был наложен арест. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона, а оперативное сопровождение – СБУ.

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Чиновники изменили границы земельного участка

Следователи ГБР разоблачили на махинациях с землей начальника и инженера квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны во Львове. В 2016 году они незаконно изменили границы земельного участка на территории военного городка в Брюховичах.

Поэтому 1,39 гектара земли министерства перешли в собственность территориальной общины. Впоследствии эти участки, по решению поссовета, передали в безвозмездное пользование гражданам, которые потом их перепродали.



ГБР задержало должностных лиц Минобороны / Фото ГБР

Чиновникам объявили подозрения

Чиновники обвиняются в превышении власти военным должностным лицом и пособничестве в этом. Если вину задержанных докажут, им будет грозить до 10 лет за решеткой.

Следователи ГБР уже завершили досудебное расследование. Вскоре суд изберет подозреваемым наказание.