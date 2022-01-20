Квартира стоила более миллиона гривен. Чиновник забрал эти деньги себе.

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Чиновник РГА продал чужую квартиру

Оперативники Управления противодействия киберпреступлениям разоблачили чиновника одной из райгосадминистраций во Львовской области. Мужчина продал чужую квартиру и присвоил деньги.

Стражи порядка установили, что в 2020 году государственный регистратор подделал заявление о регистрации права собственности на квартиру во Львове. Он сделал это, чтобы получить взятку. Затем эти поддельные документы использовали, чтобы безосновательно зарегистрировать право собственности на жилье за ​​должностным лицом РГА.

Злоумышленник, завладев квартирой, сразу же продал ее, присвоив более 1,2 миллиона гривен. В то же время жилье на момент совершения сделки имело законного владельца.

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Задержанному грозит тюрьма

Правоохранители сообщили государственному регистратору о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:

"злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги";

"несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".

Максимальное наказание, которое может угрожать задержанному – от 5 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Кроме того, у него могут конфисковать имущество.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пробуют установить все обстоятельства преступления.