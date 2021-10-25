Де у Львові не буде світла 25 жовтня: список вулиць

У Львові без світла залишаться 38 вулиць. Електроенергію відключать планово через ремонтні роботи. Світла не буде з 9:00 до 17:00.

Світло вимкнуть зранку, але ближче до вечора електропостачання мають відновити. Про це повідомили на гарячій лінії Львівобленерго 24 жовтня.

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Де не буде світла

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:

Грекова, 8;

Клепарівська, 28, 28а; Батуринська, 1, 3, 5, 7;

Джерельна, 53, 55, 57, 59;

Ветеранів, 2, 4, 5, 6, 8;

Базарна, 34, 44, 50;

Крехівська, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;

Водна, 5;

Шевченка, 318, 320, 322;

Брюховицька, 39 – 87;

Ряснянська, 1 – 29; 2 – 50;

Прокоповича – всі;

Тростинна – всі;

Осикова – всі;

Маршалківка – всі;

СГК «Червона Калина» – всі;

Кульпарківська, 95, 99, 99б, 101;

Перфецького, 7а, 9, 14, 21;

Наукова, 39, 41, 47, 49, 49а;

Пулюя, 1, 3, 5, 7;

Київська, 1 – 12;

Здоров'я – всі;

Левинського, 1 – 6;

Чупринки, 52;

Глибока, 12, 19 – 29;

Гіпсова, 27, 27а – ж, 29, 29а – ж;

Комарниця, 2;

Остроградських, 3;

Бой-Желенського, 2, 4, 6;

Героїв Майдану 28, 30а, 38, 40;

Похила, 2, 4;

Лаврівського, 1 – 15, 2 – 40;

Спокійна, 5 – 35, 8 – 30;

Любінська, 50 – 60;

Канівська, 2 – 38, 3 – 37;

Шараневича, 1 – 29, 2 – 30;

Затишна – всі;

Декарта, 1, 3, 2.

Відключення у Винниках та Львові

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті підприємства, а також у телеграмі чи вайбері.

Планове відключення світла у Львові проводять досить часто. 18 жовтня без світла залишились щонайменше 32 вулиці. Відімкнули також електропостачання ще на 5 вулицях у Винниках.