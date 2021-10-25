Світло вимкнуть зранку, але ближче до вечора електропостачання мають відновити. Про це повідомили на гарячій лінії Львівобленерго 24 жовтня.
Зверніть увагу У червоних карантинних зонах по-новому нараховуватимуть субсидії
Де не буде світла
З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:
- Грекова, 8;
- Клепарівська, 28, 28а; Батуринська, 1, 3, 5, 7;
- Джерельна, 53, 55, 57, 59;
- Ветеранів, 2, 4, 5, 6, 8;
- Базарна, 34, 44, 50;
- Крехівська, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- Водна, 5;
- Шевченка, 318, 320, 322;
- Брюховицька, 39 – 87;
- Ряснянська, 1 – 29; 2 – 50;
- Прокоповича – всі;
- Тростинна – всі;
- Осикова – всі;
- Маршалківка – всі;
- СГК «Червона Калина» – всі;
- Кульпарківська, 95, 99, 99б, 101;
- Перфецького, 7а, 9, 14, 21;
- Наукова, 39, 41, 47, 49, 49а;
- Пулюя, 1, 3, 5, 7;
- Київська, 1 – 12;
- Здоров'я – всі;
- Левинського, 1 – 6;
- Чупринки, 52;
- Глибока, 12, 19 – 29;
- Гіпсова, 27, 27а – ж, 29, 29а – ж;
- Комарниця, 2;
- Остроградських, 3;
- Бой-Желенського, 2, 4, 6;
- Героїв Майдану 28, 30а, 38, 40;
- Похила, 2, 4;
- Лаврівського, 1 – 15, 2 – 40;
- Спокійна, 5 – 35, 8 – 30;
- Любінська, 50 – 60;
- Канівська, 2 – 38, 3 – 37;
- Шараневича, 1 – 29, 2 – 30;
- Затишна – всі;
- Декарта, 1, 3, 2.
Відключення у Винниках та Львові
Планове відключення світла у Львові проводять досить часто. 18 жовтня без світла залишились щонайменше 32 вулиці. Відімкнули також електропостачання ще на 5 вулицях у Винниках.