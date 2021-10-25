Світло вимкнуть зранку, але ближче до вечора електропостачання мають відновити. Про це повідомили на гарячій лінії Львівобленерго 24 жовтня.

Зверніть увагу У червоних карантинних зонах по-новому нараховуватимуть субсидії

Де не буде світла

З 9:00 до 17:00 без електроенергії у Львові будуть вулиці:

  • Грекова, 8;
  • Клепарівська, 28, 28а; Батуринська, 1, 3, 5, 7;
  • Джерельна, 53, 55, 57, 59;
  • Ветеранів, 2, 4, 5, 6, 8;
  • Базарна, 34, 44, 50;
  • Крехівська, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • Водна, 5;
  • Шевченка, 318, 320, 322;
  • Брюховицька, 39 – 87;
  • Ряснянська, 1 – 29; 2 – 50;
  • Прокоповича – всі;
  • Тростинна – всі;
  • Осикова – всі;
  • Маршалківка – всі;
  • СГК «Червона Калина» – всі;
  • Кульпарківська, 95, 99, 99б, 101;
  • Перфецького, 7а, 9, 14, 21;
  • Наукова, 39, 41, 47, 49, 49а;
  • Пулюя, 1, 3, 5, 7;
  • Київська, 1 – 12;
  • Здоров'я – всі;
  • Левинського, 1 – 6;
  • Чупринки, 52;
  • Глибока, 12, 19 – 29;
  • Гіпсова, 27, 27а – ж, 29, 29а – ж;
  • Комарниця, 2;
  • Остроградських, 3;
  • Бой-Желенського, 2, 4, 6;
  • Героїв Майдану 28, 30а, 38, 40;
  • Похила, 2, 4;
  • Лаврівського, 1 – 15, 2 – 40;
  • Спокійна, 5 – 35, 8 – 30;
  • Любінська, 50 – 60;
  • Канівська, 2 – 38, 3 – 37;
  • Шараневича, 1 – 29, 2 – 30;
  • Затишна – всі;
  • Декарта, 1, 3, 2.

Відключення у Винниках та Львові

Планове відключення світла у Львові проводять досить часто. 18 жовтня без світла залишились щонайменше 32 вулиці. Відімкнули також електропостачання ще на 5 вулицях у Винниках.