Де у Львові та Винниках не буде світла 17 листопада: список вулиць

17 листопада 2021 , 11:26
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Джерело:

Гаряча лінія "Львівобленерго"

Фахівці Львівобленерго продовжують ремонтувати електромережі. Тож 17 листопада у Львові та Винниках низка вулиць тимчасово залишиться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00 

  • вулиця Грушева – всі будинки;
  • вулиця Дорога Кривчицька – будинки № 2 – 12б;
  • вулиця Низова – будинки № 6 – 12;
  • вулиця Миколайчука – будинки № 20, 22, 24, 26, 28, 30;
  • вулиця Щурата – будинки № 5, 7;
  • вулиця Шевченка – будинок № 318;
  • вулиця Павлокомська – будинки № 1а, 3;
  • вулиця Ряснянська – будинки № 1 – 52;
  • вулиця Брюховицька – будинки № 101, 105, 43 – 77;
  • вулиця Сеньковича – будинки № 10, 11, 16, 29, 40;
  • вулиця Волошкова – всі будинки;
  • вулиця Замарстинівська – будинки № 181 – 211;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 51, 51а;
  • вулиця Малицької – будинки № 14, 16;
  • вулиця Балтійська – будинки № 1 – 20;
  • вулиця Ревуцького – будинки № 3 – 18;
  • вулиця Білинського – будинок № 3;
  • вулиця Коновальця – будинки № 78 – 96.

Де у Львові не буде світла з 8:00 до 15:00

  • вулиця Гайовської – всі будинки;
  • вулиця Білогорща – всі будинки.

Де у Львові не буде світла з 8:30 до 15:00

  • вулиця Лаврівського – всі будинки;
  • вулиця Стадників – всі будинки;
  • вулиця Білогорська – всі будинки.

Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Лісна – будинки № 4 – 38.
Зауважте! Щоб заздалегідь дізнаватись інформацію про планові ремонти, аварійні відключення світла та подавати показники електролічильника, потрібно зареєструватись у сервісах Львівобленерго в телеграмі та вайбері. Точний час відновлення електропостачання можна переглянути на сайті компанії у вебчаті та у розділі "Чому немає світла".
Автор: Ольга Котів