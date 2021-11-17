Де у Львові та Винниках не буде світла 17 листопада: список вулиць
17 листопада 2021 , 11:26Читать новость на русском
Джерело:Гаряча лінія "Львівобленерго"
Фахівці Львівобленерго продовжують ремонтувати електромережі. Тож 17 листопада у Львові та Винниках низка вулиць тимчасово залишиться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Грушева – всі будинки;
- вулиця Дорога Кривчицька – будинки № 2 – 12б;
- вулиця Низова – будинки № 6 – 12;
- вулиця Миколайчука – будинки № 20, 22, 24, 26, 28, 30;
- вулиця Щурата – будинки № 5, 7;
- вулиця Шевченка – будинок № 318;
- вулиця Павлокомська – будинки № 1а, 3;
- вулиця Ряснянська – будинки № 1 – 52;
- вулиця Брюховицька – будинки № 101, 105, 43 – 77;
- вулиця Сеньковича – будинки № 10, 11, 16, 29, 40;
- вулиця Волошкова – всі будинки;
- вулиця Замарстинівська – будинки № 181 – 211;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 51, 51а;
- вулиця Малицької – будинки № 14, 16;
- вулиця Балтійська – будинки № 1 – 20;
- вулиця Ревуцького – будинки № 3 – 18;
- вулиця Білинського – будинок № 3;
- вулиця Коновальця – будинки № 78 – 96.
Де у Львові не буде світла з 8:00 до 15:00
- вулиця Гайовської – всі будинки;
- вулиця Білогорща – всі будинки.
Де у Львові не буде світла з 8:30 до 15:00
- вулиця Лаврівського – всі будинки;
- вулиця Стадників – всі будинки;
- вулиця Білогорська – всі будинки.
Де у Винниках не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Лісна – будинки № 4 – 38.