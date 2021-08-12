День молоді у Львові: як відсвяткувати та куди піти

Цьогоріч українці святкуватимуть День молоді разом з усім світом – 12 серпня. З цієї нагоди у Львові організували низку цікавих заходів.

Раніше День молоді відзначали в останню неділю червня. Однак у 2021 році Україна врешті вирішила не підтримувати радянську традицію.

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Львів святкуватиме День молоді 12 серпня

Цьогоріч 12 серпня Україна вперше буде святкувати День молоді разом з усім світом. Керівник мережі молодіжних просторів "ТВОРИ!" Олег Малець розповів, що у Львові протягом 2 років не відзначають це свято в останню неділю червня.

Львів прагне стати молодіжною столицею Європи, і загалом ми за демократичні процеси, тому не визнаємо радянського свята і впродовж минулих років на своєму рівні намагалися просунути ідею, щоб Україна святкувала 12 серпня,

– зазначив Малець.

За його словами, активісти розуміли, що це складний політичний процес. Коли вони порушували це питання, то постійно чули, що це не на часі.

"Тоді ми запустили петицію, різні організації, депутати Верховної Ради скеровували свої звернення, аби змінити дату. А потім зібралися командою, поговорили й вирішили, що якщо не виходить на офіційному рівні – будемо святкувати неофіційно", – додав Малець.

Ще в червні активісти вирішили, що цьогоріч потрібно організувати якісь події 12 серпня. Однак наприкінці липня з'явився відповідний Президентський указ.

За словами Мальця, різниця в тому, що остання неділя червня – це фестивалі та вечірки. Тобто люди святкують радість молодіжного життя. Однак 12 серпня ООН визначає днем, коли молодь потрібно почути на всіх рівнях – їхні думки, ідеї та настрої.

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Як святкуватимуть День молоді у Львові

Цьогоріч темою Міжнародного дня молоді є трансформування системи харчування. Тож у Львові обрали темою напрям здорового харчування. Мережа молодіжних просторів "ТВОРИ!" 12 серпня пропонує відвідати такі заходи: