Ранее День молодежи отмечали в последнее воскресенье июня. Однако в 2021 году Украина наконец решила не поддерживать советскую традицию.

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Львов будет праздновать День молодежи 12 августа

В этом году 12 августа Украина впервые будет праздновать День молодежи вместе со всем миром. Руководитель сети молодежных пространств "ТВОРИ!" Олег Малец рассказал, что во Львове в течение 2 лет не отмечают этот праздник в последнее воскресенье июня.

Львов хочет стать молодежной столицей Европы, и в целом мы за демократические процессы, поэтому не признаем советского праздника и на протяжении прошлых лет на своем уровне пытались продвинуть идею, чтобы Украина праздновала 12 августа,

– отметил Малец.

По его словам, активисты понимали, что это сложный политический процесс. Когда они поднимали этот вопрос, то постоянно слышали, что это не актуально.

"Тогда мы запустили петицию, различные организации, депутаты Верховной Рады направляли свои обращения, чтобы изменить дату. А потом собрались командой, поговорили и решили, что если не получается на официальном уровне – будем праздновать неофициально", – добавил Малец.

Еще в июне активисты решили, что в этом году нужно организовать какие-то события 12 августа. Однако в конце июля появился соответствующий президентский указ.

По словам Мальца, разница в том, что последнее воскресенье июня – это фестивали и вечеринки. То есть люди празднуют радость молодежной жизни. Однако 12 августа ООН определяет днем, когда молодежь нужно услышать на всех уровнях – их мысли, идеи и настроения.

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Как будут праздновать День молодежи во Львове

В этом году тема Международного Дня молодежи – трансформирование системы питания. Поэтому во Львове выбрали темой направление здорового питания. Сеть молодежных пространств "ТВОРИ!" 12 августа предлагает посетить следующие мероприятия: