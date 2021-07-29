День Незалежності на Підзамчі: програму святкувань присвятили району
Джерело:24 канал
У Львові в районі Підзамче підготували особливу програму до Дня Незалежності 24 серпня. Мовиться про презентацію маршруту та брендбуку Підзамча, майстер-класи, виставки, лекції, музичні виступи та стенд-ап.
Захід пройде у Палаці Гната Хоткевича, що на вулиці Кушевича, 1. Організують його у межах проєкту "Підзамче. Нарешті!"
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Докладніше про День Незалежності на Підзамчі
За легендою святкування, життя порівнюють з рухом потяга, а Незалежність – зі станцією, що є відправною точкою до нових історій.
Ми хочемо розкрити незалежність людей нашого улюбленого Підзамча. Район з багатовіковою історією має що розповісти й показати. 24 серпня наш потяг нарешті символічно прибуде на станцію "Підзамче", що й стала для нас станцією Незалежність,
– кажуть організатори.
Які заходи міститиме програма святкувань
- Екскурсія новим мультимедійним літературним маршрутом Підзамча.
- Презентація брендбуку району.
- Майстер-класи, лекції та виставки.
- Музичні виступи та стенд-ап.
Заходи триватимуть з 12:00 по 21:00. Подію організовують громадські організації "Львівський культурний центр", "Центр соціальних інновацій" і Палац Гната Хоткевича. Допомагають у організації Український культурний фонд і Львівська міськрада.Зверніть увагу! Деталі про окремі заходи "Станції Незалежність", їхніх учасників та години проведення регулярно публікуватимуть на сторінках Підзамче. Нарешті та Палац Гната Хоткевича.