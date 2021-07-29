День Незалежності на Підзамчі: програму святкувань присвятили району

29 липня 2021 , 17:10
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Джерело:

24 канал

У Львові в районі Підзамче підготували особливу програму до Дня Незалежності 24 серпня. Мовиться про презентацію маршруту та брендбуку Підзамча, майстер-класи, виставки, лекції, музичні виступи та стенд-ап.

Захід пройде у Палаці Гната Хоткевича, що на вулиці Кушевича, 1. Організують його у межах проєкту "Підзамче. Нарешті!"

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Докладніше про День Незалежності на Підзамчі 

За легендою святкування, життя порівнюють з рухом потяга, а Незалежність – зі станцією, що є відправною точкою до нових історій.

Ми хочемо розкрити незалежність людей нашого улюбленого Підзамча. Район з багатовіковою історією має що розповісти й показати. 24 серпня наш потяг нарешті символічно прибуде на станцію "Підзамче", що й стала для нас станцією Незалежність,
– кажуть організатори.

Які заходи міститиме програма святкувань 

  • Екскурсія новим мультимедійним літературним маршрутом Підзамча.
  • Презентація брендбуку району.
  • Майстер-класи, лекції та виставки.
  • Музичні виступи та стенд-ап. 

Заходи триватимуть з 12:00 по 21:00. Подію організовують громадські організації "Львівський культурний центр", "Центр соціальних інновацій" і Палац Гната Хоткевича. Допомагають у організації Український культурний фонд і Львівська міськрада.

Зверніть увагу! Деталі про окремі заходи "Станції Незалежність", їхніх учасників та години проведення регулярно публікуватимуть на сторінках Підзамче. Нарешті та Палац Гната Хоткевича.

Що таке "Підзамче. Нарешті!" 

Це ініціатива, що гуртує навколо себе активних діячів та мешканців мікрорайону Підзамче у Львові. Над ініціативою працює громадська організація Львівський культурний центр у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО". Проєкт існує за підтримки Українського культурного фонду.
Автор: Андрій Шляхтін