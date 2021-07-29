Захід пройде у Палаці Гната Хоткевича, що на вулиці Кушевича, 1. Організують його у межах проєкту "Підзамче. Нарешті!"

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Докладніше про День Незалежності на Підзамчі

За легендою святкування, життя порівнюють з рухом потяга, а Незалежність – зі станцією, що є відправною точкою до нових історій.

Ми хочемо розкрити незалежність людей нашого улюбленого Підзамча. Район з багатовіковою історією має що розповісти й показати. 24 серпня наш потяг нарешті символічно прибуде на станцію "Підзамче", що й стала для нас станцією Незалежність,

– кажуть організатори.

Які заходи міститиме програма святкувань

Екскурсія новим мультимедійним літературним маршрутом Підзамча.

Презентація брендбуку району.

Майстер-класи, лекції та виставки.

Музичні виступи та стенд-ап.

Заходи триватимуть з 12:00 по 21:00. Подію організовують громадські організації "Львівський культурний центр", "Центр соціальних інновацій" і Палац Гната Хоткевича. Допомагають у організації Український культурний фонд і Львівська міськрада.

Зверніть увагу! Деталі про окремі заходи "Станції Незалежність", їхніх учасників та години проведення регулярно публікуватимуть на сторінках Підзамче. Нарешті та Палац Гната Хоткевича.