Дитяча лікарня на Орлика отримала портативний апарат УЗД: у межах благодійної акції "Діти дітям"

У жовтні відбувся благодійний "Гаражний розпродаж" від "СвітЛички". Вторговані гроші від заходу скерували на придбання портативного апарату УЗД для відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 у "Міській дитячій клінічній лікарні міста Львова". 24 канал був на презентації апарату дітям і дізнався більше про нього від лікарів та засновниці "СвітЛички" Наталії Смуток.

Вдалося зібрати майже 83 тисячі гривень. Портативний апарат УЗД Butterfly коштує 60 тисяч гривень, його придбали в Америці. Сама презентація апарату дітям символічно відбулася у Щедрий Вівторок. Лікарі Андрій Фуртак та Галина Коваленко, а також Наталія Смуток, засновниця дитячого садочку, розказали про його важливість і подякували діткам, адже саме вони разом зі своїми батьками долучилися до цієї доброї справи.

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Це так символічно, що саме сьогодні, у Щедрий Вівторок, ми зібрались разом, аби передати омріяний портативний УЗД пристрій лікарям Андрію Фуртаку і Галині Коваленко у Відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2,

– сказала пані Наталія.

Наталія Смуток та Андрій Фуртак розповідають діткам про апарат УЗД: дивіться відео 24 каналу

Лікар-анестезіолог Андрій Фуртак про апарат для ультразвукової діагностики

"Апарат називається Butterfly і він використовується для невідкладних УЗД-досліджень, зокрема у реанімаційному відділенні, в операційній. У нас є важкохворі дітки, які потребують вже і зараз ультразвукового дослідження, коли кожна хвилина на вагу золота, – говорить він. Таким чином, він допомагає у ранній та прицільній діагностиці, зокрема, патологій грудної та черевної порожнини, серця, судин. Його також використовують також для проведення регіональних методів анестезії. Метод невідкладного приліжкового УЗД зараз широко застосовують та поширюють в клініках розвинених країн. Цей апарат допоможе проводити ранню діагностику та врятувати життя діткам".



Портативний апарат УЗД Butterfly / Фото Наталі Гулій

Лікарі дитячої лікарні на Орлика та Наталія Смуток про апарат УЗД та добрі справи: дивіться відео 24 каналу

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Що відомо про Щедрий вівторок?

"Одного разу в США виникла ідея якось "розбавити" будні та вихідні, коли люди тільки купують та споживають, днем, коли вони ще й віддають. Так і з’явився Giving Tuesday. В Україні цей день називають Щедрим Вівторком, в цьому році він припав на 30 листопада", – поділилася Наталія Смуток. За її словами, це день, коли ти можеш ділитися добром та закликати до добрих справ; ти завжди можеш знайти тих, хто потребує твоєї допомоги.

"Це неймовірний дар – творити спільне добро заради порятунку життя. Маємо віру, що маленькими кроками й щоденними нашими діями ми потроху змінюємо світ на краще. А у форматі "Діти дітям" це робити простіше", – підсумувала пані Наталія.

Презентація апарату дітям / Фото Наталі Гулій