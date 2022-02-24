Для біженців у Львові організували збір речей: адреси пунктів

24 лютого 2022 , 15:10
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Джерело:

фейсбук-сторінка Андрія Садового

Мер Львова Андрій Садовий провів зустріч із громадськими організаціями та волонтерами. Вони допомагатимуть біженцям, які постраждали внаслідок війни з Росією.

Садовий зазначив, що у місті створили центр координації. Всіх, хто може допомогти фізично або ж засобами першої необхідності, просять звернутися за номером телефону 032 254 60 79.

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Потрібні такі першочергові речі:

  • термозберігальні ковдри, спальні мішки, каремати, матраци, одяг та дощовики;
  • миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептики, спирт, маски багаторазові та одноразові;
  • гребінці, спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
  • батарейки, свічки, ліхтарики.

Чи ще можна допомогти й куди йти

Крім цього, допомогти можна і їжею. Приносити слід воду, страви швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Дякуємо усім громадським організаціям та людям доброї волі, які вже зголосились допомогти. Разом ми – сила! Україна переможе,
– написав Садовий.

Адреси пунктів збору:

  • Залізнична адміністрація – вулиця Виговського, 34;
  • Личаківська адміністрація – вулиця Костя Левицького, 67;
  • Шевченківська адміністрація – вулиця Липинського, 11;
  • Галицька адміністрація – вулиця Ференца Ліста, 1;
  • Сихівська адміністрація – проспект Червоної Калини, 66;
  • Франківська адміністрація – вулиця Генерала Чупринки, 85.
Автор: Марія Масюк