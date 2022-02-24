Для біженців у Львові організували збір речей: адреси пунктів
Джерело:фейсбук-сторінка Андрія Садового
Мер Львова Андрій Садовий провів зустріч із громадськими організаціями та волонтерами. Вони допомагатимуть біженцям, які постраждали внаслідок війни з Росією.
Садовий зазначив, що у місті створили центр координації. Всіх, хто може допомогти фізично або ж засобами першої необхідності, просять звернутися за номером телефону 032 254 60 79.
До теми МЗС отримало багато звернень з-за кордону щодо фінансової допомогти Збройним силам
Потрібні такі першочергові речі:
- термозберігальні ковдри, спальні мішки, каремати, матраци, одяг та дощовики;
- миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептики, спирт, маски багаторазові та одноразові;
- гребінці, спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
- батарейки, свічки, ліхтарики.
Чи ще можна допомогти й куди йти
Крім цього, допомогти можна і їжею. Приносити слід воду, страви швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
Дякуємо усім громадським організаціям та людям доброї волі, які вже зголосились допомогти. Разом ми – сила! Україна переможе,
– написав Садовий.
Адреси пунктів збору:
- Залізнична адміністрація – вулиця Виговського, 34;
- Личаківська адміністрація – вулиця Костя Левицького, 67;
- Шевченківська адміністрація – вулиця Липинського, 11;
- Галицька адміністрація – вулиця Ференца Ліста, 1;
- Сихівська адміністрація – проспект Червоної Калини, 66;
- Франківська адміністрація – вулиця Генерала Чупринки, 85.