Садовий зазначив, що у місті створили центр координації. Всіх, хто може допомогти фізично або ж засобами першої необхідності, просять звернутися за номером телефону 032 254 60 79.

До теми МЗС отримало багато звернень з-за кордону щодо фінансової допомогти Збройним силам

Потрібні такі першочергові речі:

термозберігальні ковдри, спальні мішки, каремати, матраци, одяг та дощовики;

миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептики, спирт, маски багаторазові та одноразові;

гребінці, спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;

батарейки, свічки, ліхтарики.

Чи ще можна допомогти й куди йти

Крім цього, допомогти можна і їжею. Приносити слід воду, страви швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.

Дякуємо усім громадським організаціям та людям доброї волі, які вже зголосились допомогти. Разом ми – сила! Україна переможе,

– написав Садовий.

Адреси пунктів збору: