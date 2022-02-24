Садовый отметил, что в городе был создан центр координации. Всех, кто может помочь физически или средствами первой необходимости, просят обратиться за номером телефона 032 254 60 79.

На тему МИД получило много обращений из-за границы о финансовой помощи Вооруженным силам

Нужны следующие первоочередные вещи:

  • термосберегающие одеяла, спальные мешки, карематы, матрасы, одежда и дождевики;
  • моющие средства для тела, зубные пасты и щетки, подгузники и прокладки, бумажные полотенца, антисептики, спирт, многоразовые и одноразовые маски;
  • расчески, нижнее белье, полотенца из микрофибры, многоразовые наборы посуды;
  • батарейки, свечи, фонарики.

Как еще можно помочь и куда идти

Кроме этого, помочь можно и едой. Приносить следует воду, блюда быстрого приготовления, энергетические батончики, сухофрукты, орехи, консервы, вермишель, крупы быстрого приготовления.

Спасибо всем общественным организациям и людям доброй воли, которые уже согласились помочь. Вместе мы – сила! Украина победит,
– написал Садовый.

Адреса пунктов сбора:

  • Железнодорожная администрация – улица Выговского, 34;
  • Лычаковская администрация – улица Костя Левицкого, 67;
  • Шевченковская администрация – улица Липинского, 11;
  • Галицкая администрация – улица Ференца Листа, 1;
  • Сыховская администрация – проспект Червоной Калины, 66;
  • Франковская администрация – улица Генерала Чупринки, 85.