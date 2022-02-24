Садовый отметил, что в городе был создан центр координации. Всех, кто может помочь физически или средствами первой необходимости, просят обратиться за номером телефона 032 254 60 79.
На тему МИД получило много обращений из-за границы о финансовой помощи Вооруженным силам
Нужны следующие первоочередные вещи:
- термосберегающие одеяла, спальные мешки, карематы, матрасы, одежда и дождевики;
- моющие средства для тела, зубные пасты и щетки, подгузники и прокладки, бумажные полотенца, антисептики, спирт, многоразовые и одноразовые маски;
- расчески, нижнее белье, полотенца из микрофибры, многоразовые наборы посуды;
- батарейки, свечи, фонарики.
Как еще можно помочь и куда идти
Кроме этого, помочь можно и едой. Приносить следует воду, блюда быстрого приготовления, энергетические батончики, сухофрукты, орехи, консервы, вермишель, крупы быстрого приготовления.
Спасибо всем общественным организациям и людям доброй воли, которые уже согласились помочь. Вместе мы – сила! Украина победит,
– написал Садовый.
Адреса пунктов сбора:
- Железнодорожная администрация – улица Выговского, 34;
- Лычаковская администрация – улица Костя Левицкого, 67;
- Шевченковская администрация – улица Липинского, 11;
- Галицкая администрация – улица Ференца Листа, 1;
- Сыховская администрация – проспект Червоной Калины, 66;
- Франковская администрация – улица Генерала Чупринки, 85.