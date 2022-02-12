До львівського активіста викликали патрульних за паркування біля поліції: курйозне відео

Львівський активіст Святослав Літинський вже двічі забрав дорожні конуси з паркувального майданчика біля Головного управління поліції Львівщини. Однак спокійно запаркуватися там поки не дають і викликають патрульних.

Дорожні конуси біля управління були встановлені з порушеннями ПДР. У поліції від них відмовилися.

Цікаво У львівській поліції відмовилися від "мічених" дорожніх конусів, які забрав активіст

Активіста просили не паркуватися біля поліції

Львівський активіст Святослав Літинський у грудні та листопаді забрав з-під управління поліції на площі Григоренка дорожні конуси. Вони стояли на паркувальному майданчику та мали всередині напис "ГУНП". Попри це, правоохоронці заявили, що ці конуси їм не належать. Наразі біля управління їх вже не встановлюють. Однак проблема з паркуванням там досі лишилася.

Багато підприємств та державних органів порушують пункт 15.15 правил дорожнього руху – виставляють на проїжджій частині фішки або металеві щити, як BANKHOTEL, наприклад, і таким чином резервують собі місця,

– розповів Літинський.

Активіст зазначив, що він спробував показати правоохоронцям, що вони не мають права цього робити. Він сподівався, що в поліції зрозуміють, що не можна порушувати ПДР та почнуть вимагати цього й від інших приватних організацій чи державних органів.

"А що вийшло? Вийшло те, що я забрав їхні фішки й тепер паркуюсь на цьому місці, а вони пробують викликати патрульну поліцію, яка б мене оштрафувала за нормальне паркування на місці, яке вони фактично зарезервували фішками для свого керівника", – додав Літинський.

Активіст оприлюднив відео свого спілкування з патрульними. Спершу правоохоронець сказав Літинському, що він виїхав на тротуар. Патрульний посилався на пункт 15.10А правил дорожнього руху, однак на прохання пояснити, що цей пункт значить, поліцейський сказав відкрити ПДР та почитати.

Потім він казав, що це просто не нормально паркуватися перед входом у поліцію, тому Літинський повинен десь від'їхати й зупинитись там. Патрульні так і не змогли пояснити активістові, що він порушив, і зрештою поїхали геть.

Дивіться відео, як патрульні просили Літинського не паркуватися біля ГУНП: