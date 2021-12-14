Гострі краї зачепилися за бронхи: 4-річний львів'янин проковтнув лампочку від гірлянди

Львівські лікарі витягнули з бронхів 4-річного хлопчика світлодіодну лампочку від гірлянди. Вона мала гострі краї, які пошкодили дитині слизові оболонки.

Операцію провели без жодного розрізу. Лампочку дістав торакальний хірург "Охматдиту" Олександр Колодій.

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Лампочка потрапила у бронхи

До Львівської обласної дитячої клінічної лікарні нещодавно потрапив 4-річний хлопчик. Він разом зі своєю родиною прикрашав новорічну ялинку. В якийсь момент малюк взяв до рота світлодіодну лампочку від гірлянди. За словами батьків, їхній синочок – дуже чемний. Він ніколи не тягнув до рота сторонніх предметів, тож їм було важко пояснити, чому цього разу так трапилося.

За якусь мить хлопчик проковтнув лампочку, почав кашляти та задихатися. Батьки негайно викликали швидку, яка привезла дитину до медзакладу. Чергові лікарі зробили малечі рентген і побачили стороннє тіло у дихальних шляхах.



Лампочку у бронхах побачили на рентгені / Фото "Охматдит"

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Операція минула успішно

Лампочку вирішили діставати за допомогою бронхоскопії, тобто без жодного розрізу.

Гострими, направленими в різні сторони вусиками лампочка "дивилася" на мене. Вуса під час дихання травмували слизову оболонку в ділянці біфуркації трахеї, там уже утворилися дрібні крововиливи,

– розповів торакальний хірург Олександр Колодій.

Лікар захопив вусики щипцями та завів їх у тубус бронхоскопа, щоб під час видалення не травмувати ними бронхи й трахею. Після цього Колодій разом з тубусом дістав лампочку з бронха дитини.

Окрім торакального хірурга на операції була інтерн Тетяна Катринець, а анестезіологічний супровід здійснювала Зореслава Давиденко. На щастя, усе минуло успішно. Хлопчик вже поїхав з лікарні додому.

"Кожен випадок стороннього тіла – унікальний. Але щоразу наші віртуози шукають рішення для порятунку малечі", – додали в медзакладі.

Лікарі наголосили, що дорослим слід бути обережними з усіма дрібними та гострими предметами, якщо у домі є маленькі діти. Адже вони мають звичку тягти усе до рота, а така дегустація може завершитися у лікарні.

Хлопчик вже поїхав додому / Фото "Охматдит"