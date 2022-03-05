У Львові працює Гуманітарний штаб: волонтери просять допомогти продуктами та ліками

У Львівському палаці мистецтв на вулиці Коперника розмістився Гуманітарний штаб допомоги населенню. Сюди можна принести допомогу. Також тут видають переселенцям і військовим усе необхідне.

Працює Гуманітарний штаб цілодобово. Точна адреса – Львів, вул. Коперника, 17, телефон – 098 – 941 – 62 – 36.

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Що слід передусім принести у штаб

Харчові продукти

Дитяче харчування (найбільша потреба у безглютеновому та для новонароджених)

Крупи (зокрема, гречка)

Ковбасні вироби

Олія

Борошно

Сухі пайки

Сир твердий

Морква, буряк

Цитрусові

Згущене молоко

Вода бутельована (у пляшках по 0,5 літра).

Медичні засоби та ліки

Джгути

Кровоспинні

Катетери

Антибіотики (ін'єкційні)

Гемостатичні губки

Гемостатики у вигляді бинта кровоспинного, в ампулах та губках (транексамова кислота у будь-якому вигляді)

Катетери внутрішньовенні 18 та 22 розмірів

Бактерицидні пластирі

Мішки Амбу

Бандажні аплікатори

Бинти гіпсові

Антигістамінні препарати (ін'єкційні)

Стерильні рукавички (розміри M, L)

Шприци

Системи

Гормони (ін'єкційні)

Но-шпа (ін'єкційна)

Ніфуроксазид

Вугілля активоване

Перев'язувальні пакети (набори)

Спазмалгон

Таблетки для знезараження води

Розчини

Фізрозчин

Розчин Рінгера

Перев'язувальні матеріали

Марля

Бинти

Знеболювальні

Трамадол

Налбуфін

Кардіогрупи

Антигіпертензивні препарати

Каптопрес

Валідол

Нітрогліцерин

Шовний матеріал

Нитки

Голки (різальні та колючі)

Непродовольчі товари

Засоби для гоління

Підгузки

Пральний порошок

Одноразовий посуд

Паперові ящики (нові)

"Військові" товари

Термобілизна (чоловіча, жіноча)

Рукавиці тактичні та будівельні

Каримати

Спальні мішки

Павербанки

Батарейки

Рації (засоби зв'язку)

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Як у Львові працює головний Гуманітарний штаб / Фото 24 каналу

Як краще зібрати продукти та речі

1. Краще закрутки у скляній тарі не нести, бо під час транспортування може розбитися.

2. Яловичину тушковану, рибні консерви, паштети бажано передавати у банках із кільцем, щоб можна було якомога швидше відкрити. Адже спеціального ножа чи ключа може не бути під руками.

3. Зубні пасти, шампуні, гелі, піну для гоління намагайтеся купувати малим об'ємом, тому що це індивідуальні засоби. Краще менше за об'ємом, а більше за кількістю.

4. Не купуйте горох, пшеницю та перлову крупу – вони дуже довго варяться та на це немає часу. Гречка, рис, вівсянка варяться удвічі менше, тому слід купувати саме їх. Загалом купуйте каші, які швидко варяться (зокрема, попит має й "Мівіна").

5. Не купуйте каву в зернах та мелену, бо кавоварок на фронті немає, як і немає часу їх заправляти, якщо все ж десь є. Кава має бути розчинною, чай – у пакетиках, можна капучино, 3 в 1.

6. Не купуйте печиво, розфасоване у пластикові коробки, – вони займають багато місця. Тому краще у пачках.

7. Потрібні сигарети та запальнички з кнопкою (військові кажуть, що такі – надійніші).

8. Просять шоколад у батончиках – їх зручно класти у кишеню. А також енергетики.

9. Просять цукерки, які можна смоктати.

10. Якщо купуєте медикаменти, то одразу кажіть аптекарям, що це ліки для військових, щоб вони їх одразу скомпонували в один запакований пакет: вата, бинт, шприци 1,2,5,10, жарознижувальні, знеболювальні, кровоспинні, від тиску.

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