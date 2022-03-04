Корисні сайти та платформи, інформацію про безкоштовний транспорт в Євросоюз – дізнавайтесь далі.

Важливо На Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги

Корисні сайти для українців за кордоном

  • Сайт і кол-центр для українців, які їдуть у Північну Німеччину.
  • Телефонні лінії на поселення для біженців у Львові.
  • Платформа для допомоги українцям на Кіпрі.
  • Безкоштовний транспорт від декількох перевізників для українців (Укрзалізниця, Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Bla Bla Car).
  • Сайт для українців, які їдуть у Словаччину.
  • Платформа для українців в Молдові.
  • Моніторинг черг на кордонах із Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою (таблиця постійно оновлюється).

Евакуація у Латвію

Латвія наразі може повноцінно прийняти близько 10 тисяч українців. Влада країни підготувала дитячі садочки і школи, а також адаптувала закон по працевлаштуванню.

Уся необхідна інформація щодо умов в'їзду, перебування, проживання, отримання віз та працевлаштування міститься на таких ресурсах:

Актуально Як евакуйованим з України пасажирам орієнтуватися на залізничному вокзалі в Перемишлі: поради

Гуманітарна допомога через кордон

Нагадаємо, що порядок пропуску гуманітарної допомоги через кордон – прощений. У період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити форму за посиланням.