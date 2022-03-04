Корисні сайти та платформи, інформацію про безкоштовний транспорт в Євросоюз – дізнавайтесь далі.
Важливо На Київщині створили координаційний колцентр для надання гуманітарної допомоги
Корисні сайти для українців за кордоном
- Сайт і кол-центр для українців, які їдуть у Північну Німеччину.
- Телефонні лінії на поселення для біженців у Львові.
- Платформа для допомоги українцям на Кіпрі.
- Безкоштовний транспорт від декількох перевізників для українців (Укрзалізниця, Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина, Bla Bla Car).
- Сайт для українців, які їдуть у Словаччину.
- Платформа для українців в Молдові.
- Моніторинг черг на кордонах із Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною та Молдовою (таблиця постійно оновлюється).
Евакуація у Латвію
Латвія наразі може повноцінно прийняти близько 10 тисяч українців. Влада країни підготувала дитячі садочки і школи, а також адаптувала закон по працевлаштуванню.
Уся необхідна інформація щодо умов в'їзду, перебування, проживання, отримання віз та працевлаштування міститься на таких ресурсах:
- спеціальний сайт для біженців з України;
- інформація для громадян України про прибуття та перебування в Латвії на урядовому сайті.
Актуально Як евакуйованим з України пасажирам орієнтуватися на залізничному вокзалі в Перемишлі: поради
Гуманітарна допомога через кордон
Нагадаємо, що порядок пропуску гуманітарної допомоги через кордон – прощений. У період воєнного стану для ввезення через митний кордон гуманітарної допомоги необхідно лише заповнити форму за посиланням.