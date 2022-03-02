Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Номер телефонної лінії – +380 (44) 363 07 34.
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Як працюватиме колцентр
У колцентр можуть звертатися всі охочі, які хочуть надати гуманітарну допомогу населенню. Мовиться про підприємців, волонтерів та всіх небайдужих.
Оператори зафіксують звернення та передадуть його для оперативного вирішення,
– зазначив Олексій Кулеба.
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