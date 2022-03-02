Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Номер телефонной линии – +380 (44) 363 07 34
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Как будет работать колл-центр
В колл-центр могут обращаться все желающие, желающие оказать гуманитарную помощь населению. Речь идет о предпринимателях, волонтерах и всех небезразличных.
Операторы зафиксируют обращение и передадут его для оперативного решения,
– отметил Алексей Кулеба.
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