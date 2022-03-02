Ролик, на якому можна побачити зруйновану будівлю, виклали на телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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Бомбардування понищило житловий будинок в Ірпені

Очевидці кажуть, що пахне газом. Очевидно, прорвало центральну магістраль. Також видно, як з будинку виходить людина. Про постраждалих або загиблих поки невідомо.

Дивіться на відео наслідки бомбардування житлового будинку в Ірпені:

Зауважимо, що Ірпінь обстрілюють уже не перший день. Так, унаслідок атак російських загарбників 27 лютого у місті горіли житлові будинки.

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