Хлопець запропонував зустрічатись: деталі загибелі молодої пари в парку Львова

У пари, яка загинула під час грози у Стрийському парку, було побачення. Хлопець купив букет та запропонував зустрічатись дівчині.

Молоді люди познайомились в інтернеті, листувались 2 тижні та пішли на побачення. Про це розповів друг хлопця Валерій Колесник.

Важливо Загибель пари в Стрийському парку: дерево на людей могло впасти через удар блискавки

Що відомо про загиблих

Дівчині було всього 18 років. Відомо, що вона була зі Львова, ніде не вчилася і не працювала. Хлопець Андрій – 20-річний курсант академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, навчався на 2 курсі. Загиблий був родом з Вінниччини.

Речник академії Антон Миронович розповів, що загиблий хотів стати артилеристом, непогано вчився та був відповідальний. Через тиждень у хлопця мала початись канікулярна відпустка.

Що відомо про загибель пари у Львові

У Львові 1 серпня був шалений буревій.

У Стрийському парку на молоду пару впало дерево та ліхтар. Шансів вижити у людей не було.

Ознак гниття на дереві не було. Тому, ймовірно, лихо спричинив удар блискавки.

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