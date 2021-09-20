Хлопці підглядають за дівчатами: у Червонограді школярі змушені ходити в туалети без дверей

У деяких червоноградських школах в кабінках туалетів немає дверей. За словами батьків, дівчатка соромляться туди ходити, адже за ними можуть підглянути хлопці, ба навіть зняти на камеру.

Донедавна туалети без дверей були дозволені санітарними нормами. Директори шкіл розповіли, що поки їм не вистачає фінансування на заміну кабінок.

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Батьки скаржаться на шкільні туалети без дверей

У деяких червоноградських школах ще залишились туалети без дверей. Через це учні соромляться туди ходити. За словами батьків школярів, це шкодить дітям як фізично, так і психологічно, адже хлопці підглядають за дівчатами, а старші знімають на телефон молодших.

Матері учениць однієї зі шкіл у Червонограді Наталя Самчук та Ірина Яремчук розповіли, що їхні діти взагалі не ходять в шкільний туалет.

Інші фотографують, викладають в ютуб, фейсбук тощо. Це взагалі. Я вважаю, що туалети мають зачинятися,

– зазначила Самчук.

За словами директорки Червоноградської школи №4 Оксани Паламар, туалети без дверей ще донедавна були дозволені санітарними нормами.

"В нас туалети чисті. Діти мають комфортні умови, адже ми завжди дотримуємося всіх гігієнічних вимог. Щоб вчепити двері, нам треба повністю переробляти всі кабінки", – розповіла Паламар.



Туалет Червоноградської школи №4 / Фото "Суспільне. Новини"

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На нові туалети поки немає фінансування

Директор червоноградської школи №8 Петро Красуляк зазначив, що двері у дитячих вбиральнях навчальному закладу допомогли зробити спонсори.

"Це звичайна плита. Вчитель трудового навчання порізав її разом з робітником з обслуговування. Вже змонтували, рейки теж зробили", – зазначив директор.

Керівник Червоноградського відділу освіти Ігор Гомонко додав, що у міському бюджеті не вистачає грошей, щоб переобладнали усі туалети в школах. За його словами, капітальний ремонт спареного туалету коштує до 300 тисяч гривень.

"Це все треба збити, зняти й заново встановити. Я грошей не маю і вимагати від батьків грошей не маю права. Спонсори зараз не дуже щедрі. Десь трошки щось пробують зробити своїми силами. Як виділять гроші, ми зможемо робити", – зазначив Гомонко.



Спонсори допомогли зробити кабінки в туалеті / Фото "Суспільне. Новини"

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Відсутність дверей у туалетах шкодить школярам

Дитяча психіатриня Наталія Железцова зауважила, що туалет – зона особистої безпеки та комфорту. За її словами, дуже часто можна помітити, що діти під час перебування у школі взагалі не відвідують туалети, а чекають закінчення уроків і з нетерпінням біжать додому.

"Це пов'язане з тим, що діти відчувають дискомфорт, порушена їхня безпека. Фото чи відеозйомка в цих місцях – це цькування і булінг", – додала Железцова.

Загалом у Червонограді є 11 шкіл. Їх вже перевірили на відповідність санітарним нормам. Заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Ольга Котовська розповіла, що двері у шкільних туалетах слід облаштувати.

"Ми моніторимо цю ситуацію і дуже сподіваємося, що наші директори шкіл відповідально поставляться до встановлення. Адже саме вони відповідають за встановлення таких речей, тобто дотримання відповідності державним санітарним нормам", – зауважила посадовиця.

У департаменті не можуть змусити встановлювати двері у туалетах. Водночас у шкільних бюджетах грошей на це немає.



Двері в туалетах шкіл потрібно облаштувати / Фото "Суспільне. Новини"