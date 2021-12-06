Хотіла зекономити: львівські патрульні затримали жінку, яка спиляла ялинку в парку
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львові 4 грудня патрульні затримали 60-річну жінку. Вона спиляла ялинку в одному з парків міста.
Львів'ян закликають купувати ялинки лише в легальних продавців. На дерева обов'язково повинні бути усі відповідні документи.
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Жінка спиляла ялинку в парку
Патрульні 4 грудня отримали виклик від небайдужих перехожих. За словами заявників, у Снопківському парку жінка зрубала молоду ялинку.
Правоохоронці негайно виїхали на місце виклику. Там вони побачили 60-річну львів'янку, яка несла ялинку. У сумці жінки була пилка.
Порушницю разом із заявником та ялинкою відвезли у відділок. Далі справою займався дільничний.
Жінка спиляла ялинку в парку / Фото Патрульної поліції Львівщини
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За нелегальні ялинки передбачений штраф
Згідно з постановою Кабміну, штраф за вирубку хвойних дерев віком до 41 року у січні – грудні подвоюється. Також штраф повинні платити покупці нелегальних ялинок. Він становить від 510 до 1700 гривень з конфіскацією дерева.
Патрульні закликають не винищувати зелені насадження й купувати лише легальні ялинки. Дерева повинні бути чипованими. Номер на ялинці дає змогу на спеціальному сайті отримати інформацію про те, де її виростили й кому вона належить. Окрім цього, продавці повинні мати усі необхідні документи.
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