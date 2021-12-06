Львовян призывают покупать елки только у легальных продавцов. На деревья обязательно должны быть все соответствующие документы.

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Женщина спилила елку в парке

Патрульные 4 декабря получили вызов от неравнодушных прохожих. По словам заявителей, в Снопковском парке женщина срубила молодую елку.

Правоохранители немедленно выехали на место вызова. Там они увидели 60-летнюю львовянку, которая несла елку. В сумке женщины была пила.

Нарушительницу вместе с заявителем и елкой отвезли в участок. Дальше делом занимался участковый.



Женщина спилила елку в парке / Фото патрульной полиции Львовщины

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За нелегальные елки предусмотрен штраф

Согласно постановлению Кабмина, штраф за вырубку хвойных деревьев в возрасте до 41 года в январе – декабре удваивается. Также штраф должны платить покупатели нелегальных елок. Он составляет от 510 до 1700 гривен с конфискацией дерева.

Патрульные призывают не истреблять зеленые насаждения и покупать только легальные елки. Деревья должны быть чипированными. Номер на елке позволяет на специальном сайте получить информацию о том, где ее вырастили и кому она принадлежит. Кроме этого, продавцы должны иметь все необходимые документы.

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